«Народний фронт» вимагає відзвітувати щодо розслідування фактів корупції - депутат

Про це заявила заступник Голови парламентської фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар, виступаючи у Верховній Раді у вівторок, 12 травня.

Від імені «Народного фронту» депутат також вимагає від Генерального прокурора України підготувати звіт, що безпосередньо зробила Генеральна прокуратура, які факти з’ясовано по корупції, в тому числі – попередньої влади. «Нам було обіцяно подання про зняття депутатської недоторканості, хочемо нарешті почути прізвища та побачити конкретні справи», - додала Вікторія Сюмар.

Депутат також наголосила на необхідності зміни виборчої системи до проведення місцевих виборів, запланованих на осінь 2015 року. При цьому вона нагадала, що в Коаліційній угоді записано норму, яка передбачає проведення виборів за відкритими списками. «Ми маємо забезпечити проведення виборів за такою системою», - наголосила представник «Народного фронту».

За її словами, сьогодні необхідно також ухвалити новий закон про Національну комісію регулювання енергетики та комунальних послуг, зробити роботу цієї структури максимально прозорою та публічною, щоб кожну копійку можна було відслідкувати та чітко зрозуміти, які тарифи нараховані.

Вікторія Сюмар також заявила про необхідність прискорити ухвалу пакетів законів про поліцію, «щоб люди відчули безпосередньо зміну в системі правоохоронних органів України, що міліція нарешті почала працювати на український народ, а не обслуговувати чиїсь інтереси». «Тому нам необхідно якомога швидше – ми просимо і комітет, і колег з парламентської більшості, максимально прискорити розгляд цього пакету із п’яти законопроектів», - закликала народний депутат.