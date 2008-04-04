У БЮТ нагадують Ющенку, що Балога - вихованець Медведчука

Представники Кабінету Міністрів здивовані закликом Президента Віктора ЮЩЕНКА до уряду звільнити низку чиновників.

Про це пише газета «Коммерсант».

Зокрема, несподіваним такий лист Президента до Кабміну назвав представник Блоку Юлії Тимошенко, перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК.

"Наскільки мені відомо, всі без винятку кадрові призначення узгоджуються в Секретаріаті Президента, у тому числі й призначення осіб, згаданих у листі", - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

На його думку, у момент узгодження саме цих чиновників в Секретаріаті Президента "неуважно поставилися до їх призначення і тепер заднім числом намагаються звести порахунки".

Своєю чергою радник голови уряду Олександр ЗАДОРОЖНІЙ сказав: "Я призначений радником патронатной служби прем`єр-міністра. У коаліційній угоді йдеться про узгодження призначень членів уряду і керівників центральних органів виконавчої влади. А те, що прем`єр повинен погоджувати ще й своїх особистих радників, для мене новина".

"Якщо ЮЩЕНКО вимагає звільнення ІЩЕНКА та інших людей, то я можу цей перелік продовжити. Так, він повинен звільнити Віктора БАЛОГУ, Петра ПОРОШЕНКА й Олександра ЗІНЧЕНКА. Тому що вони - вихованці СДПУ(о), що раніше займали в партії керівні посади", - резюмував лідер Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) Ю.ЗАГОРОДНІЙ. "ЗІНЧЕНКО був першим заступником голови (СДПУ(о)), ПОРОШЕНКО – членом політбюро, БАЛОГА - членом політбюро і до того ж очолював партійну організацію в Закарпатській області. Хоч як би комусь хотілося, щоб СДПУ(о) не було, – вона є, буде і залишиться", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент надіслав лист Кабміну, в якому висловив сподівання на прийняття урядом відповідального рішення щодо подальшого перебування низки осіб на урядових посадах. Зокрема, йшлося про першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України Олексія ІЩЕНКА (колишній заступник Віктора МЕДВЕДЧУКА в Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ), заступника голови Державної митної служби Тараса КОЗАКА, першого заступника голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Олександра ПАРШИНА, керівника Держкомархіву Ольгу ГІНЗБУРГ (представницю КПУ), а також радника прем`єр-міністра України Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО.