Луценко про відставку Авакова: коаліція не обговорювала це питання

Коаліція спільно сформувала уряд і, відповідно, спільно повинна приймати рішення про зміну його перших осіб. Так голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко прокоментував на прохання журналістів ініціативу про збір підписів з вимогою відправити у відставку міністра внутрішніх справ. Про це повідомляє прес-служба Блоку Петра Порошенка.

«Відставка будь-кого з міністрів коаліційного уряду повинна ініціюватися після обговорення відповідного питання на раді коаліції», - зазначив політик.

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Відповідаючи на запитання, чи готовий він поставити свій підпис під вимогою деяких депутатів, Луценко відповів відмовою.

«Я готовий зараз відповісти тільки за себе, тому що немає рішення фракції.

Я не готовий це підписувати. Тим більше, на рівні коаліції це питання не обговорювалося», - уточнив Луценко.