Для відставки Авакова через скандал з його заступником підстав немає - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам в кулуарах парламенту.

Він зазначив, що ні Арсен Аваков, ні його колишній заступник Чеботар не брали участь у нападі на журналістів і тому не повинні нести жодної відповідальності за цей інцидент.

“Я особисто не буду голосувати (за відставку Авакова — УНІАН) для цього немає жодних підстав. На журналістів нападав не Аваков, не Чеботар і нехай ті хто нападали несуть за це заслужену відповідальність. А Чеботар пішов у відставку за власним бажанням і я радий, що так сталося”, - сказав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар написав заяву про відставку.

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Як повідомляв УНІАН, 13 травня заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар написав заяву про відставку.

За даними телеканалу ZIK, 28 квітня у селі Лісники біля будинку заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря невідомі напали на знімальну групу антикорупційного проекту «Наші гроші» цього телеканалу. Нападники побили оператора, розбили техніку і втекли з місця інциденту.

Після цього Чеботар заявив, що не має будинку в селі Лісники Київської області.

У свою чергу, журналісти оприлюднили інформацію з офіційного державного реєстру нерухомості, де зазначено, що земля під маєтком в с. Лісники записана на дочку Чеботаря.