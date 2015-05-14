До парламенту внесли постанову про звільнення Авакова
У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про звільнення міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Документ №2846 зареєструвала група народних депутатів з фракцій "Об'єднання "Самопоміч" та "Блок Петра Порошенка", а також позафракційні (всього 18 народних депутатів).
Нагадаємо, раніше народний депутат Борислав Береза заявив, що Комітет з протидії корупції може рекомендувати у п'ятницю ВР відправити у відставку Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Одна з причин - відмова Авакова відправити у відставку його заступника Сергія Чеботаря, який виявився причетним до скандалу із земельними ділянками в селі Лісники.
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Як повідомляв УНІАН, 13 травня заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар написав заяву про відставку.
За даними телеканалу ZIK, 28 квітня у селі Лісники біля будинку заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря невідомі напали на знімальну групу антикорупційного проекту «Наші гроші» цього телеканалу. Нападники побили оператора, розбили техніку і втекли з місця інциденту.