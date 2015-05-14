Президент України Петро Порошенко затвердив склад Дорадчої міжнародної ради реформ у складі 8 осіб, яку очолив Міхеїл Саакашвілі.

«Наша мета - допомогти Україні у проведенні реформ слушними порадами, активною позицією в її підтримці на міжнародній арені. Світ і громадськість України вимагають радикальних змін. І ми зробимо все від нас залежне, щоб ці зміни на краще стали реальністю», - сказав з цієї нагоди Саакашвілі, повідомляє прес-служба президента України.

Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків підкреслив, що за три місяці після створення Дорадчої міжнародної ради реформ її Голові Міхеїлу Саакашвілі вдалося зібрати дуже потужний склад членів, який серед інших включає трьох колишніх прем’єр-міністрів країн Європи. «Усі ці люди зарекомендували себе як успішні політики та реформатори, лідери суспільної думки у своїх країнах та в міжнародному масштабі. Ми впевнені, що у такому складі Рада надасть Україні суттєву допомогу у впровадженні пріоритетних реформ, а також у просуванні інтересів країни в світі» - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, американський сенатор Джон Маккейн погодився брати участь у Дорадчій міжнародній раді реформ при президенті України.

Про це голова ради Саакашвілі написав у Facebook.

«Отримано принципову згоду від сенатора Джона Маккейна про участь у раді, і це він ще раз підтвердив у розмові зі мною сьогодні. Хоча йому ще потрібно завершити офіційні формальні процедури згідно з правилами Конгресу США», - повідомив Саакашвілі.

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За його словами, ще кілька відомих міжнародних діячів ведуть діалог із приводу участі у Раді.

«Великий друг України, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський висловив бажання ввійти до раду», - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі також повідомив, що кожні два тижні рада буде видавати доповідь про те, як йде процес реформування, як про здобутки, так, і що більш важливо, про проблемні питання».

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 13 лютого створив Дорадчу міжнародну раду реформ і призначив її головою Саакашвілі.

Дорадча міжнародна рада реформ — консультативний орган, основним завданням якого є напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо здійснення та упровадження в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду. Рада залучатиме іноземних експертів до реформування українського законодавства, а також підвищуватиме рівень міжнародної підтримки України.

13 травня Порошенко затвердив положення про Дорадчу міжнародну раду реформ та її персональний склад.

До складу ради також ввійшли: прем'єр-міністр Королівства Швеція у 1991-1994 роках, міністр закордонних справ Королівства Швеція у 2006-2014 роках Карл Більдт (за згодою); голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок (за згодою); прем'єр-міністр Словацької Республіки у 1998-2006 роках Мікулаш Дзурінда (за згодою); прем'єр-міністр Литовської Республіки у 1999-2000 і 2008-2012 роках Андрюс Кубілюс (за згодою); сенатор США, голова Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки Маккейн (за згодою); старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона (США), професор Андерс Ослунд (за згодою) та член Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський (за згодою).