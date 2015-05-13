Саакашвілі очолив дорадчу міжнародну раду реформ в Україні

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з указом, очолює раду Михайло Саакашвілі - президент Грузії у 2004-2007 і 2008 -2013 роках (за згодою).

До складу ради також ввійшли: прем'єр-міністр Королівства Швеція у 1991-1994 роках, міністр закордонних справ Королівства Швеція у 2006-2014 роках Карл Більдт (за згодою); голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок (за згодою); прем'єр-міністр Словацької Республіки у 1998-2006 роках Мікулаш Дзурінда (за згодою); прем'єр-міністр Литовської Республіки у 1999-2000 і 2008-2012 роках Андрюс Кубілюс (за згодою); сенатор США, голова Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки Джон Маккейн (за згодою); старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона (Сполучені Штати Америки), професор Андерс Ослунд (за згодою) та член Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський (за згодою).

Також Порошенко цим указом затвердив положення про Дорадчу міжнародну раду реформ, згідно з яким, вона є консультативним органом при президентові України, основним завданням якого є надання пропозицій і рекомендацій щодо здійснення в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду.

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Зазначено, що Рада, відповідно до покладеного на неї завдання, зокрема, готує пропозиції та рекомендації щодо визначення напрямів і механізмів здійснення в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду, а також коригування у разі потреби процесу впровадження реформ з урахуванням суспільно-економічної ситуації в Україні та світі; подає пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Національної ради реформ; готує висновки про актуальність реформ та відповідність механізмів їх упровадження принципам реформ тощо.

Іншим указом президент України ліквідував Дорадчу раду реформ «у зв'язку зі утворенням Дорадчої міжнародної ради реформ».

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Як повідомляв УНІАН, президент своїм указом від 13 лютого створив Дорадчу міжнародну раду реформ та призначив її головою Саакашвілі.

Дорадча міжнародна рада реформ — консультативний орган, основним завданням якого є напрацювання пропозицій та рекомендацій щодо здійснення та упровадження в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду. Рада залучатиме іноземних експертів до реформування українського законодавства, а також підвищуватиме рівень міжнародної підтримки України.