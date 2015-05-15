Порошенко: Україна має надійних партнерів – ЄС та США

Про це заявив глава держави на засіданні Національної ради реформ, поінформувавши про підсумки своїх переговорів з Державним секретарем США Джоном Керрі та його Помічником з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд, а також про результати зустрічей з європейськими лідерами, які відбулись напередодні, повідомляє прес-служба президента України.

Як зазначається в повідомленні, глава держави сказав, що Україна залишається серед найголовніших питань зовнішньополітичного порядку денного США та відзначив дипломатичні зусилля Сполучених Штатів у двосторонньому діалозі з Росією для забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.

«Сьогодні не існує альтернативи повному втіленню Мінських угод, і це чітка, скоординована позиція із США, а також із нашими партнерами в «Нормандському форматі» Німеччиною і Францією», – заявив Порошенко.

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Глава держави відзначив, що питання Криму також залишається серед першочергових.

«Наші зусилля – мої, Уряду, зокрема Міністерства закордонних справ, Парламенту приносять свої плоди, і нам вдається забезпечити міжнародну солідарність», – резюмував президент.

Але, наголосив глава держави, Україна має водночас демонстрували прогрес як у забезпеченні безпеки своїх кордонів, ефективності і боєздатності Збройних Сил, так і прогрес у проведенні реформ економіки, судової гілки влади і, ключове, в подоланні корупції, підкреслюється в повідомленні.