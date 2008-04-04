Катеринчук звертається до всіх і до Кличка особисто

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК звернувся до усіх представників демократичних сил і особисто до Віталія КЛИЧКА з пропозицією створити єдиний блок для участі у дострокових виборах до Київської міської ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби М.КАТЕРИНЧУКА.

“Пропоную всім, хто хоче покінчити з ерою корумпованих бюрократів, підкупу киян та порожніх обіцянок об’єднатися у єдиний виборчий блок. Поєднавши наші зусилля, ми створимо демократичну більшість у майбутній Київраді, яка сприятиме дійсному оновленню київської влади та реальному контролю за її роботою”, – йдеться у заяві.

М.КАТЕРИНЧУК підкреслює, що з цією пропозицією він звертається в першу чергу до В.КЛИЧКА.

Також він сподівається, що пропозиція знайде підтримку не лише в учасників виборчої кампанії, а й серед киян.