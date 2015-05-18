Окрім перейменування аеропорту, Україна нічого не зробила для кримських татар - депутат
Сьогодні уся верхівка співчуватиме кримським татарам з приводу 71-х роковин депортації. Але, ніхто з політиків не зізнається в тому, що за рік Україна абсолютно нічого не зробила для народу, який завжди був нашим союзником на півострові.
Так вважає лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.
Він вказав на те, що Міністерство у справах Криму не створене, хоча це було однією із передвиборчих обіцянок. Роботу кримськотатарського телеканалу ATR досі не відновлено. Права кримських татар більше не є темою міжнародних переговорів.
Читайте такожПровладну кримськотатарську телерадіокомпанію планують відкрити до осені - ЗМІ
«Єдине, що за цей рік їм дала Україна – це постійні ниття і співчуття, якщо не враховувати перейменування аеропорту. А це – неправильно. Про своїх друзів потрібно згадувати не лише перед виборами та пам’ятними датами, а проявляти свою увагу конкретними діями та вчинками», - наголосив Віктор Балога.
Як раніше повідомляв УНІАН, кримскотатарський канал АТR відновив роботу на анексованому півострові на сайті в режимі реального часу.