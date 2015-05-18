Окрім перейменування аеропорту, Україна нічого не зробила для кримських татар - депутат

16:16, 18 травня 2015
Політика
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Сьогодні уся верхівка співчуватиме кримським татарам з приводу 71-х роковин депортації. Але, ніхто з політиків не зізнається в тому, що за рік Україна абсолютно нічого не зробила для народу, який завжди був нашим союзником на півострові. 

Балога / edc.org.ua

Так вважає лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він вказав на те, що Міністерство у справах Криму не створене, хоча це було однією із передвиборчих обіцянок. Роботу кримськотатарського телеканалу ATR досі не відновлено. Права кримських татар більше не є темою міжнародних переговорів.

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«Єдине, що за цей рік їм дала Україна – це постійні ниття і співчуття, якщо не враховувати перейменування аеропорту. А це – неправильно. Про своїх друзів потрібно згадувати не лише перед виборами та пам’ятними датами, а проявляти свою увагу конкретними діями та вчинками», - наголосив Віктор Балога.

Як раніше повідомляв УНІАН, кримскотатарський канал АТR відновив роботу на анексованому півострові на сайті в режимі реального часу.

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