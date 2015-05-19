Новий голова Фонду держмайна розбагатів на 2 мільйони гривень за минулий рік

Про це йдеться у його декларації про доходи, яку він надав народним депутатам у ВР, повідомляє «Українська правда».

У графі доход він вказав 2,163 мільйони гривень, з них заробітна плата склала 157 тисяч, дивіденди 200 тисяч, страхові виплати 5 тисяч. Найбільшу суму – 1,8 млн – Білоус отримав від відчуження майна.

Водночас дружина Білоуса за 2014 рік отримала 133 тисячі доходу.

У власності Білоуса земельна ділянка площею 1300 кв. метрів у елітному селі Плюти (Обухівський район) під Києвом, будинок на Франківщині – 249 кв. метрів, у графі квартири він вказав незавершене будівництво у тих самих Плютах - 570 кв. метрів.

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У його дружини є земельна ділянка у Вишгородському районі Київщини - 900 кв. метрів, а також квартира у Києві розміром у 94,7 кв. метрів.

Білоус також задекларував 4 автомобілі – Nissan, Mercedes, Ford, Audi та мотоцикл. У його дружини один Mercedes.

У графі "Сума коштів на рахунках у банка" Білоус вказав, що тримає у банку 3 млн гривень. Водночас у графі "вкладених у звітному році" значиться майже 5 мільйонів. Незрозумілим залишається, чому друга сума перевищує першу. Його дружина також тримає 2 млн грн у банку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Ігоря Білоуса головою Фонду державного майна України (№2882). За це рішення проголосували 258 народних депутати із 334 зареєстрованих у сесійній залі.