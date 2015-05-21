Хан: формат відносин з ЄС залежить тільки від країни-партнера

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це в Ризі заявив європейський комісар з питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан.

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"Це залежить, перш за все, від самої країни партнера, де є її інтереси, і як глибоко зайде інтеграція чи підхід до ЄС. Ми готові, ми відкриті. Але певні критерії мають бути виконані", - сказав він.

Ган також впевнений, що саме від виконання необхідних критеріїв залежить і запровадження безвізового режиму для України. "Наше завдання, і, як я розумію, що безвізовий режим дуже важливий, особливо для бізнес-спільноти. Ми готові це зробити, але не за всяку ціну. Я впевнений, що до кінця цього року, особливо, коли ми говоримо про Україну та Грузію, якщо вони зможуть виконати декілька критеріїв, які залишаються, Комісія дуже позитивно доповість до кінця року. І це буде зроблено", - наголосив єврокомісар.