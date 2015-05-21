Рада дала старт масштабній реформі МВС

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 351 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом визначено правові та організаційні засади діяльності центральних органів виконавчої влади України у сфері внутрішніх справ, а також формування органів внутрішніх справ як системи самостійних органів виконавчої влади.

Лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко зазначив, що завдяки цьому законопроекту Україна відійде від радянського законодавства в цій сфері. Він зазначив, що МВС стане цивільним відомством. За його словами, даним законопроектом чітко визначені функції Міністерства внутрішніх справ.

В той же час народний депутат Олена Сотник (фракція “Самопоміч”) наголосила, що фракція не голосуватиме за цей закон, оскільки він консервує радянську систему внутрішніх справ України, а також в ньому містяться норми, які порушують права людини, оскільки Міністерству внутрішніх справ надається доступ до більш як 40 реєстрів.

У законопроекті зазначається, що до системи органів внутрішніх справ входять: Міністерство внутрішніх справ України; центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України; Національна поліція України; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності; Національна гвардія України.

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Відповідно до законопроекту, Міністерство внутрішніх справ України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері внутрішніх справ.

Законопроектом передбачено, що Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи органів внутрішніх справ, завдання та функції якого визначені законом.

В законопроекті визначено, що до загальної структури Міністерства внутрішніх справ України входять: апарат Міністерства внутрішніх справ України; Головний центр з надання сервісних послуг та центри з надання сервісних послуг як територіальні органи Міністерства внутрішніх справ; навчальні заклади та науково-дослідні установи; заклади охорони здоров’я, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

Загальна чисельність Міністерства внутрішніх справ України визначається Верховною Радою України.

Основними завданнями Міністерства внутрішніх справ України є: забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ; визначення пріоритетних напрямів розвитку органів внутрішніх справ; інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сфері внутрішніх справ; узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів президента України, Кабінету міністрів України на розгляд президентові України та Кабінету міністрів України; забезпечення здійснення соціального діалогу у сфері внутрішніх справ; здійснення інших завдань, визначених законами України.

Законопроектом визначається, що міністр внутрішніх справ України як член Кабінету міністрів України здійснює повноваження, визначені Законами України «Про Кабінет міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади».

Відповідно до законопроекту, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право відповідно до законодавства безоплатно надавати органам внутрішніх справ службові та жилі приміщення, транспортні засоби, засоби зв’язку та телекомунікації, необхідні для виконання покладених законом завдань. Органи внутрішніх справ мають службові приміщення та споруди, об’єкти соціальної інфраструктури, службовий житловий фонд, забезпечують експлуатацію та функціонування систем зв’язку, телекомунікаційних мереж і є спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України.

Проектом передбачено, що Міністерство внутрішніх справ України визначає основні напрями наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

Відповідно до законопроекту, Міністерство внутрішніх справ України організовує проведення та проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів в оперативно-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних діях, забезпечує функціонування криміналістичних обліків.

Також Міністерство внутрішніх справ України забезпечує збереження інформації щодо дій авторизованих користувачів органів внутрішніх справ, пов’язаних з обробкою інформації.