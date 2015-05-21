Депутати не захотіли працювати сьогодні без перерви до 18 години

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР запропонував, щоб парламент не робив перерву з 14 до 16 години, як передбачено регламентом, і працював до 18 години.

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Але кілька разів голосування не дало результатів - голосування в 226 голосів. Найбільше було набрано 215 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Верховна Рада України ухвалила закони про денонсацію Угод між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації.