Депутати не захотіли працювати сьогодні без перерви до 18 години
13:49, 21 травня 2015Політика
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Парламент не підтримав пропозицію голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана працювати сьогодні без перерви до 18 години.
Кілька разів голосування не давало результатів / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР запропонував, щоб парламент не робив перерву з 14 до 16 години, як передбачено регламентом, і працював до 18 години.
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Але кілька разів голосування не дало результатів - голосування в 226 голосів. Найбільше було набрано 215 голосів народних депутатів.
Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Верховна Рада України ухвалила закони про денонсацію Угод між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації.
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