Шендерович: російська опозиція розпорошена і вередлива

Російський літератор і сатирик Віктор Шендерович в ексклюзивному інтерв`ю журналові «Профіль» розповів про російську опозицію та свої з нею відносини. «Сьогодні російську опозицію сильною не назвеш. Російська опозиція розпорошена, вередлива, дуже амбітна в тому, що стосується персоналій, і дуже слабка в тому, що стосується можливості спільних дій і самоорганізації. Російська опозиція своє призначення виконує погано, на мою думку», – поскаржився він.

Утім, Шендерович не налаштований песимістично: «Це не має нас відволікати від суті справи. Як Черчілль казав: «Я розчарувався в демократах, але не в демократії». Якщо лідери російської опозиції розпорошені, якщо люди, які говорять від імені російської опозиції, недостатньо послідовні, навіть недостатньо щирі – це не означає, що сама по собі демократична процедура погана. Це не означає, що сама по собі демократичну ідею треба пхати в кут. Хіба мало хто говорить від чийогось імені».

Він також зізнався, що його відносини з опозицією – не комфортні: «Мені некомфортно поряд з деякими опозиціонерами, тому я з ними поряд не перебуваю. Я приватна особа, я літератор, я не входжу ні до яких партій, рухів. Я іноді приходжу на ці збори і хочу подивитися в очі і щось сказати, щось почути, але до партій я не входжу».