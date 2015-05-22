Пашинський був спійманий за кнопкодавством

15:25, 22 травня 2015
Політика
1922 0

Нардеп Сергій Пашинський сьогодні був спійманий за кнопкодавством.

Фото УНИАН

22 травня у Верховній Раді журналісти спіймали заступника голови фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського за кнопкодавством.

Про це повідомляється на сторінці Громадянського руху «Чесно» у Facebook.

У повідомленні зазначено, що Пашинський, після того як проголосував сам, пересів в перший ряд і повторив процедуру з місця нардепа Миколи Мартиненка.

#рада8 #кнопкодави Відео із Сергієм Пашинським. На 0:21 видно, як Сергій Пашинський, перебуваючи на своєму місці для го...

Posted by Громадський рух "Чесно" | Civic movement "Chesno" on Friday, May 22, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що ВР розгляне законопроект про внесення змін у деякі законодавчі акти (щодо накладення стягнення на народного депутата за порушення вимог щодо особистого голосування).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter