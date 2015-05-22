Пашинський був спійманий за кнопкодавством
15:25, 22 травня 2015Політика
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Нардеп Сергій Пашинський сьогодні був спійманий за кнопкодавством.
Фото УНІАН
22 травня у Верховній Раді журналісти спіймали заступника голови фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського за кнопкодавством.
Про це повідомляється на сторінці Громадянського руху «Чесно» у Facebook.
У повідомленні зазначено, що Пашинський, після того як проголосував сам, пересів в перший ряд і повторив процедуру з місця нардепа Миколи Мартиненка.
#рада8 #кнопкодави Відео із Сергієм Пашинським. На 0:21 видно, як Сергій Пашинський, перебуваючи на своєму місці для го...Posted by Громадський рух "Чесно" | Civic movement "Chesno" on Friday, May 22, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що ВР розгляне законопроект про внесення змін у деякі законодавчі акти (щодо накладення стягнення на народного депутата за порушення вимог щодо особистого голосування).
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