Пашинський був спійманий за кнопкодавством

22 травня у Верховній Раді журналісти спіймали заступника голови фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського за кнопкодавством.

Про це повідомляється на сторінці Громадянського руху «Чесно» у Facebook.

У повідомленні зазначено, що Пашинський, після того як проголосував сам, пересів в перший ряд і повторив процедуру з місця нардепа Миколи Мартиненка.

Раніше УНІАН повідомляв, що ВР розгляне законопроект про внесення змін у деякі законодавчі акти (щодо накладення стягнення на народного депутата за порушення вимог щодо особистого голосування).