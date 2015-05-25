Порошенко готує послання до Верховної Ради - радник президента

Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV.

"Президент зараз працює над черговим посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Це такий фундаментальний виступ. У нас перспектива на роки вперед визначена, її визначив Майдан, Революція гідності, люди на президентських і парламентських виборах. Президент проаналізує, що відбулося за рік і окреслить наші ключові стратегічні і тактичні завдання на рік, який попереду", - розповів Олег Медведєв.

Читайте такожПорошенко дасть велику прес-конференцію на початку червня

З його слів, проголошення послання варто очікувати найближчим часом.

"Я сподіваюся, що це послання буде оголошено протягом найближчих тижнів. Думаю, що, можете мені повірити на слово, але коли воно пролунає, то всі зайвий раз переконаються, що у президента наявне серйозне стратегічне бачення перспектив розвитку України", - наголосив радник глави держави.