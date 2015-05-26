Порошенко завтра зустрінеться з новообраним президентом Польщі Дудою - джерело
Президент України Петро Порошенко завтра у Варшаві проведе зустріч з новообраним очільником Польської держави Анджеєм Дудою.
Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.
"Так, зустріч буде", - сказав співрозмовник агентства з польської партії "Закон та справедливість" на умовах анонімності.
Ще один співрозмовник агентства підтвердив запланований на завтра візит українського президента до Польщі, зауваживши, що Порошенко, зокрема, планує подивитись фінальний матч Ліги Європи, в якому братиме участь український клуб "Дніпро".
Читайте такожДуда може вести активнішу політику щодо України - експертІнформацію про зустріч Порошенка з Дудою цей співрозмовник УНІАН поки не зміг ні спростувати, ні підтвердити.
Як повідомляв УНІАН, Анджей Дуда несподівано переміг чинного президента Польщі Броніслава Коморовського у чергових виборах глави держави, другий тур яких відбувся минулої неділі.