Порошенко завтра зустрінеться з новообраним президентом Польщі Дудою - джерело

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

"Так, зустріч буде", - сказав співрозмовник агентства з польської партії "Закон та справедливість" на умовах анонімності.

​Ще один співрозмовник агентства підтвердив запланований на завтра візит українського президента до Польщі, зауваживши, що Порошенко, зокрема, планує подивитись фінальний матч Ліги Європи, в якому братиме участь український клуб "Дніпро".

Читайте такожДуда може вести активнішу політику щодо України - експертІнформацію про зустріч Порошенка з Дудою цей співрозмовник УНІАН поки не зміг ні спростувати, ні підтвердити.

Як повідомляв УНІАН, Анджей Дуда несподівано переміг чинного президента Польщі Броніслава Коморовського у чергових виборах глави держави, другий тур яких відбувся минулої неділі.