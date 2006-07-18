Секретаріат Президента розробляє сценарії розпуску ВР

Секретаріат Президента України розробляє політичні та юридичні сценарії розпуску парламенту, повідомив глава Секретаріату Олег РИБАЧУК в інтерв`ю газеті «Дело».

"Я скажу абсолютно щиро: Секретаріат опрацьовує й політичні, й юридичні сценарії такого розвитку подій. Ми не жартуємо, коли говоримо, що у коаліції є можливість до 25 липня, щоб домовитися й сформувати уряд. Причому сформувати такий уряд, який би влаштовував, який би об`єднував країну. Уряд, у якого була б чітка програма. На чолі з прем`єром, який би об`єднував країну - щоб не було по Києву наметових містечок різного кольору», - сказав О.РИБАЧУК.

Разом із тим, глава Секретаріату вважає, що зараз антикризовій коаліції легше підготувати програму діяльності уряду. «Демократична коаліція на її опрацьовування витратила місяці. Й зараз ту програму, яку підготувала перша коаліція, активно використовує й друга коаліція. Це перший прецедент - в Україні таких програм не було», - зазначив він.

На думку О.РИБАЧУКА, спроба антикризової коаліції «протискувати свої рішення» ні до чого не приведе. «Це свідчитиме про те, що такий парламент недієздатний, що такий уряд не об`єднуватиме країну, і в Президента може просто не залишитися вибору окрім розпуску ВР. Він повторює це на кожній зустрічі», - додав керівник Секретаріату.