Путін про скандал з хабарами за проведення ЧС в Росії: "Не знаю. Нас це не стосується"
12:35, 28 травня 2015Політика
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що скандал навколо арешту чиновників Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) в Швейцарії, не має стосунку до Росії.
REUTERS
Про це глава російської держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, зокрема, про те, чи можуть ці скандали позначитися на проведенні чемпіонату світу з футболу в РФ в 2018 році, пише ТАСС.
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"Не знаю. Нас це не стосується", - сказав Путін.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії відкрив кримінальну справу у зв'язку з вибором країн-господарок чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років.
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