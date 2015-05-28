Путін про скандал з хабарами за проведення ЧС в Росії: "Не знаю. Нас це не стосується"

Про це глава російської держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, зокрема, про те, чи можуть ці скандали позначитися на проведенні чемпіонату світу з футболу в РФ в 2018 році, пише ТАСС.

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"Не знаю. Нас це не стосується", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії відкрив кримінальну справу у зв'язку з вибором країн-господарок чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років.