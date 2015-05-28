Мін'юст перебирає на себе повноваження інших відомств - литовський експерт

Про це заявляє литовський експерт, який займається функціональним аналізом роботи Мін'юсту, професор факультету права університету Вільнюса Гінтарас Сведас.

На брифінгу в Києві він розповів, що приїхав в Україну в рамках проекту допомоги у проведенні правових реформ і аналізу функцій Мін'юсту.

"Це перший тиждень, який я проводжу в Києві, в Мін'юсті. Можу вже сказати, що Міністерство юстиції - дуже серйозна установа порівняно з іншими відомствами в Україні, в деяких випадках мені навіть здається, що міністерство працює за інші міністерства", - розповів він.

Литовський експерт зазначив, що вкаже на переробку Мін'юсту за інші відомства у своєму рапорті. "Мені здається, що інші міністерства повинні робити свою роботу, а міністерство юстиції - свою",- пояснив він.

Сведас заявив, що ще один момент, який вже став для нього очевидний - це вірний напрям реформування. "Нове керівництво вибрало дуже хорошу стратегію реформування",- підкреслив він.

"Це ті функції, які найбільше впливають на життя простого українця - реформи реєстраційної служби і, мабуть, найболючіше з юридичної точки зору питання - виконання судових рішень... Мені здається, що пріоритети вибрані непогано",- висловив думку експерт.

Він також повідомив, що проаналізував законопроекти, ініційовані Мін'юстом. "Мені здається, що тут вибрано правильний шлях",- сказав він. При цьому він додав, що прийняття законів - це не самі реформи, і Мін'юсту належить пройти великий шлях процесу реформування органів юстиції.