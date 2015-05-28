Порошенко: мова перестала бути фактором, який розколює Україну
22:45, 28 травня 2015Політика
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За цей рік мова перестала бути фактором, який розколює Україну.
Порошенко переконаний, що мова перестала бути фактором, який розколює Україну / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.
”Що раніше завжди розколювало державу? Перший фактор - мова. Конфлікт між російськомовними і українськомовними... За цей рік мова об`єднала державу, об`єднала і тримає її разом, і перестала бути фактором, який нас розколює”, - підкреслив глава держави.
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