Порошенко: мова перестала бути фактором, який розколює Україну



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

”Що раніше завжди розколювало державу? Перший фактор - мова. Конфлікт між російськомовними і українськомовними... За цей рік мова об`єднала державу, об`єднала і тримає її разом, і перестала бути фактором, який нас розколює”, - підкреслив глава держави.

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