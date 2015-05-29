ФСБ порушила справу проти Чубарова

Слідчий відділ управління ФСБ по Республіці Крим і Севастополя порушив кримінальну справу проти голови кримськотатарського меджлісу Рефата Чубарова. Про це виданню Крыминформ повідомила так званий "прокурор" Криму Наталія Поклонська.

"Слідчий підрозділ управління ФСБ Росії по Республіці Крим порушив кримінальну справу стосовно Чубарова, який висловлювався із закликами до дій, які спрямовані на зміну територіальної цілісності держави. Кримінальну справу у виробництві, слідчими в рамках розслідування будуть ухвалені процесуальні рішення у відношенні громадянина Чубарова", – сказала вона.

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Поклонська уточнила, що справу порушено за ст. 280.1 (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ).

Після порушення справи, за словами Поклонської, Рефата Чубарова буде оголошено у розшук. "Ми на нього чекаємо", – зазначила вона.

Стаття 280.1 КК РФ передбачає ув'язнення на термін до 5 років.

Як повідомлялося, влітку 2014 року окупанти не пустили Чубарова в Крим. Крім того, вони заборонили Чубарову в'їзд на півострів на 5 років.