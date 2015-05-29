Штайнмаєр: Перемир’я на Донбасі дуже ламке

Про це він сказав спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. «З погляду на ситуацію на Донбасі ми бачимо, що перемир’я там дуже ламке і ми цим занепокоєнні, особливо зважаючи на ту велику роботу, яка була зроблена для досягнення цього перемир’я. Зараз дуже багато порушень режиму перемир’я і нам необхідно подбати про те, щоб повернути це до стабільної ситуації і для того, щоб ліквідувати гарячі точки, які зараз існують на Донбасі», - сказав він.

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В свою чергу Клімкін повідомив, що під час переговорів було обговорено безпекову ситуацію. «Штайнмаєр висловив занепокоєння погіршенням ситуації в останні дні , особливо через те, що спостережна місія ОБСЄ досі не може контролювати численні ділянки, де переховується важка зброя», - сказав він. Клімкін також додав, що поінформував Штайнмаєр про недопуск місії БДІІПЛ ОБСЄ, які мали визначити, що необхідно зробити для проведення вільних і чесних виборів на Донбасі. «Це є ключовим нашим завданням, ми погодили наші кроки і обговорили підготовку до наступного засідання Тристоронньої контактної групи, а також робочих підгруп, яке має відбутися 2 червня», - підкреслив Клімкін.