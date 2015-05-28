Клімкін анонсував призначення нового посла у США

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Сізіфів труд глобального лідерства: фокус на США" в рамках 8-го Київського безпекового форуму.

"У найближчі дні має бути оголошений президентський указ про призначення нашого посла до Сполучених Штатів", - повідомив Клімкін.

Читайте такожМЗС пояснив зволікання з призначенням послів в низці країнЗа словами міністра, новим послом буде доволі відома людина. Водночас він не уточнив ім'я нового керівника української дипломатичної служби в США.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Моцика з посад надзвичайного і повноважного посла України у США, а також з посла України в Антигуа і Барбуда та в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

Моцик став послом України в США 11 червня 2010 року.