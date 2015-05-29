ЗМІ: Саакашвілі отримав громадянство України

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого можуть призначити головою Одеської облдержадміністрації, у п'ятницю отримав громадянство України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

"Від сьогодні Саакашвілі має громадянство України", - сказав співрозмовник видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-секретар Одеської ОДА Микола Покровський повідомив, що 30 травня відбудеться представлення колишнього президента Грузії (2004-2007 рр.) Михайла Саакашвілі в якості нового голови Одеської обласної державної адміністрації.

Ігор Коломойський з подивом сприйняв інформацію про призначення губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі зазначивши, що це буде тимчасове рішення.

Також, екс-голова Дніпропетровської ОДА відзначив наявність кількох громадянств у Саакашвілі.