Джерело: Порошенко особисто представить Саакашвілі як губернатора Одеської області

Як повідомив УНІАН прес-секретар Одеської ОДА Микола Покровський, про це стало відомо пізно ввечері 29 травня.

Як стало відомо УНІАН з інших джерел, нового главу Одеської ОДА представить особисто президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2014 року в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Ігоря Палицю головою Одеської обласної державної адміністрації.

Увечері 29 травня з'явилися повідомлення про те, що президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі. Ігор Коломойський з подивом сприйняв інформацію про таке призначення зазначивши, що це буде тимчасове рішення.

"Зараз він здасть Одесу росіянам, а потім доведеться її знову відвойовувати. Побуде якийсь час губернатором, а потім його змінять на якусь нікчему, типу Гончаренка", - так Коломойський прокоментував повідомлення про призначення Саакашвілі.

При цьому екс-голова Дніпропетровської ОДА відзначив наявність кількох громадянств у Саакашвілі.