На придбання флешок для нардепів кошти з держбюджету не виділялися – прес-секретар президента
22:16, 04 червня 2015Політика
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На придбання USB-накопичувачів для народних депутатів з аналітикою до щорічного послання президента України Петра Порошенка кошти з державного бюджету не були витрачені.
Флешки закупив Фонд Петра Порошенка / Геннадій Кривошея
Про це повідомив у Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.
«Для тих, хто критикує ідею з флешками, де розміщено аналітику до щорічного послання президента, офіційно повідомляю: жодної копійки з державного бюджету на це не витрачено. Як і годиться, флешки профінансував Фонд Петра Порошенка», - зазначив Цеголко.
Для тих, хто критикує ідею з флешками, де розміщено аналітику до Щорічного послання Президента, офіційно повідомляю: жод...Posted by Svyatoslav Tsegolko on Thursday, June 4, 2015
Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час реєстрації на пленарному засіданні Верховної Ради народним депутатам були роздані USB-накопичувачі з національною символікою.
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