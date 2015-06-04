На придбання флешок для нардепів кошти з держбюджету не виділялися – прес-секретар президента

Про це повідомив у Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

«Для тих, хто критикує ідею з флешками, де розміщено аналітику до щорічного послання президента, офіційно повідомляю: жодної копійки з державного бюджету на це не витрачено. Як і годиться, флешки профінансував Фонд Петра Порошенка», - зазначив Цеголко.

Для тих, хто критикує ідею з флешками, де розміщено аналітику до Щорічного послання Президента, офіційно повідомляю: жод... Posted by Svyatoslav Tsegolko on Thursday, June 4, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час реєстрації на пленарному засіданні Верховної Ради народним депутатам були роздані USB-накопичувачі з національною символікою.