Росія до середини червня має уточнити свої пропозиції щодо вільної торгівлі України та ЄС

Уточнені пропозиції Російської Федерації з приводу імплементації угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС мають бути представлені до середини червня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, 4-5 червня у Брюсселі відбулися тристоронні експертні консультації Україна-ЄС-РФ, спрямовані на пошук практичних рішень щодо нівелювання занепокоєнь Росії стосовно імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«За результатами консультацій підтверджено готовність до подальшої роботи у сферах технічних бар’єрів у торгівлі та митного співробітництва на основі уточнених пропозицій сторони РФ, які мають бути представлені Україні та ЄС до кінця наступного тижня», - підкреслються в повідомленні.

За інформацією МЗС, українська сторона поінформувала про підготовку законодавчих пропозицій про перехід до електронної системи верифікації сертифікатів, що дозволить запобігти можливим зловживанням у цій сфері.

Також підтверджено готовність надати російській стороні відповідні нотифікації, зроблені Україною в рамках СОТ з окреслених вище законодавчих змін.

Читайте такожЗона вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з 1 січня - ТускУкраїнська сторона також представила пропозиції про внесення змін та доповнень до українсько-російської угоди у сфері ветеринарії від 12 березня 1993 р. щодо взаємного визнання результатів сертифікації.

У прес-службі МЗС відзначили, що у ході консультацій українська сторона виходила із важливості чіткого дотримання домовленостей, досягнутих на міністерському рівні 12 вересня 2014 р. та 18 травня 2015 р., а також необхідності переведення дискусії із обговорення теоретично можливих загроз у русло практичного вирішення або запобігання економічно обґрунтованим проблемам та викликам.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Брюсселі після тристоронніх консультацій між Україною, Росією та ЄС щодо деяких аспектів імплементації угоди про створення ЗВТ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ більше не має заперечень щодо повної імплементації угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року.

Наступний раунд технічних консультацій РФ, України і ЄС з питань введення в дію угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом і Україною пройде наприкінці червня.