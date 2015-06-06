Спецпредставник ОБСЄ в Україні йде з посади - ЗМІ

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні, посол Хайді Тальявіні "не виконуватиме далі свій мандат".

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на швейцарські ЗМІ.

Про причини відставки інформації немає.

"Федеральний департамент закордонних справ (DFA) підтвердив у п'ятницю ввечері повідомлення інформаційного агентства SDA, озвучене швейцарським телебаченням. Тальявіні хоче припинити свою діяльність на посаді спецпреда найближчим часом. Однак причин або точного часу відставки департамент не уточнив", - повідомляє srf.ch.

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