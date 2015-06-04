ОБСЄ закликає відвести озброєння від Мар'їнки - ВВС

Про це на брифінгу у четвер заявив речник місії Майкл Боцюрків, повідомляє ВВС Україна.

"Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували застосування важких видів озброєння у Мар'їнці, починаючи з другої половини дня 2 червня і до другої половини для 3 червня, - сказав Боцюрків. - Увечері в Мар'їнці було відносно спокійно. І ми закликаємо сторони забезпечити продовження режиму тиші і відведення озброєння".

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Раніше місія ОБСЄ у спеціальному звіті із подій у Мар'їнці повідомила, що зафіксувала переміщення техніки бойовиків у бік міста перед початком боїв.

У доповіді зазначалося, що представники місії також чули залпи артилерії та установок "Град" у кількох кілометрах від своїх позицій та неподалік Мар'їнки.

При цьому в ОБСЄ зазначили, що українські війська офіційно повідомили про застосування важкого озброєння у відповідь на "реальну загрозу" у районі Мар'їнки.