Українські та канадські військові проведуть спільні навчання

Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявляє, що військові Канади незабаром прибудуть до Західної України для проведення спільних навчань.

Про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві, передає кореспондент УНІАН.

"Канада завжди намагається допомогти військовим і службам безпеки України. Ми надаємо широкий спектр нелетального військового обладнання, а також у співробітництві зі Сполученими Штатами канадські Збройні Сили найближчим часом будуть розгорнуті в західній частині України, щоб розпочати підготовку українських Збройних Сил", - зазначив Гарпер.

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