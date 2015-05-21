Україна постійно відчуває ваше дружнє плече - Порошенко про допомогу Канади

Петро Порошенко подякував за допомогу, яку Канада надала Україні, зокрема прийнявши рішення про відправку в Україну військових інструкторів і направивши кілька партій військового обладнання.

"Ми постійно відчуваємо ваше дружнє плече", - зазначив президент Порошенко.

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Прем'єр Харпер підкреслив, що Україна і надалі може розраховувати на Канаду. Співрозмовники узгодили позиції напередодні зустрічі G7, яка відбудеться у червні в Німеччині.

Петро Порошенко запросив Стівена Харпера відвідати Київ найближчим часом. Прем'єр Канади прийняв запрошення. Під час бесіди також було обговорено низку питань українсько-канадських взаємин.