Кемерон: Європа має залишатися єдиною в питанні санкцій

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон перед самітом "Великої сімки", повідомляє Reuters.

"Ми повинні переконатися, що Європа залишається єдиною", - сказав Кемерон, пише Українська правда.

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"Це (санкції, - ред.) справляє вплив на всі країни. Проте Велика Британія, незважаючи на перевагу в сфері фінансових послуг, не дозволила цьому стати на шляху жорсткої реакції на агресію, яку підтримуэ Росія і думаю, що інші країни повинні зробити так само", - сказав він.

Раніше президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що наразі можна говорити тільки про посилення санкцій проти Росії.

Також Туск заявив, що наразі можна говорити тільки про посилення санкцій проти Росії.