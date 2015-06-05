Захід не має наміру скасовувати санкції проти Росії - Медведєв

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Форумі продовольчої безпеки.

«Мене досить часто запитують, чи буде продовжено режим цих контрсанкцій. Я нагадаю, що ми офіційно запроваджували його на рік, до 8 серпня 2015 року, цей захід був відповіддю на дії європейських, американських та інших партнерів. Звісно, наші дії залежатимуть і від дій наших партнерів, але, судячи з їхніх висловлювань, поки вони не хочуть і не планують повертатися на ринок, але й ми не будемо випрошувати», - сказав Медведєв.

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При цьому він заявив, що минулі 10 місяців із моменту запровадження спеціальних економічних заходів показали, що Росія здатна сама себе прогодувати.

«Звичайно, з цим будуть рахуватися й ті, хто з нами хотів би співпрацювати, і ті, хто через режим санкцій втрачає значні можливості на російському ринку», - додав Медведєв.

На його думку, витіснення європейських постачальників продовольства з російського ринку за асортиментом товарів залишилося непоміченим, хоча «є проблеми з цінами».

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Медведєв заявив, що РФ застосує «еквівалентні» дії в разі продовження Заходом санкцій проти Росії.

«Можу лише сказати, що найближчим часом нам доведеться приймати рішення або про продовження цих заходів, або про непродовження. Зрозуміло, що наші дії будуть еквівалентними й будуть засновані на діях наших партнерів з інших країн», - заявив Медведєв.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада офіційно оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів із країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.