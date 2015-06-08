Обама: G7 готова ввести додаткові санкції проти Росії у разі потреби

Про це на прес-конференції за підсумками саміту G7 у Шлосс Елмау в Німеччині заявив президент США Барак Обама, передає кореспондент УНІАН.

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"Тут, на саміті G7, ми погодилися, що навіть коли ми продовжуватимемо шукати дипломатичне рішення, санкції проти Росії будуть залишатися чинними доти, доки Росія продовжуватиме порушувати свої зобов'язання відповідно до Мінських угод. Наші європейські партнери знову підтвердили, що вони зберігатимуть санкції проти Росії, поки Мінські угоди повністю не будуть впроваджені, що означає продовження дії існуючих секторальних санкцій і після липня. І "Велика сімка" чітко заявляє, що якщо буде така необхідність, ми готові ввести додаткові істотні санкції проти Росії", - наголосив Барак Обама.

Президент США зазначив, що міжнародна спільнота повинна продовжувати тиснути на РФ, щоб вона виконувала свої зобов'язання.