Путін: Росія не вважає Європу простою коханкою і має серйозні наміри

«Бачте, якщо хтось вступає у стосунки з жінкою, не дотримуючись при цьому своїх зобов'язань, то він також не має права вимагати, щоб його партнерка в суперечках дотримувалася цих зобов'язань. Ми ніколи не ставилися до Європи, як до коханки. Я кажу це зараз зі всією серйозністю. У нас завжди були дуже серйозні наміри. Але сьогодні у мене склалося враження, що Європа хоче побудувати з нами виключно матеріалістичні відносини, і лише для власної вигоди», - заявив Путін.

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Він пояснив, що має на увазі, передусім, сферу ядерної енергетики і зовнішньої політики.

«Відмова у доступі на європейські ринки, щодо наших пропозицій в області ядерної енергії, всі контракти нанівець. Або очевидне небажання визнати легітимність нашої діяльності і співпраці із спілками в пострадянському просторі - я маю на увазі Митний союз, який нині перетворився в Євразійський економічний союз. Тому що, коли країни Європи об'єднуються, то це вважається нормальним, - але якщо ми робимо те ж саме в пострадянському просторі, то це розглядається як бажання Росії побудувати свого роду імперію. Я не розумію такої позиції», - розповів Путін.

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