Саакашвілі спростовує інформацію про призначення Червоненка своїм заступником

Голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook спростував інформацію ЗМІ про призначення своїм заступником Євгена Червоненка.

Саакашвілі закликав не керуватися чутками і пообіцяв, що в його команді не буде людей із заплямованою репутацією.

Читайте такожПорошенко Саакашвілі похвалив за плани скорочення штатів«Всім настійливо раджу заспокоїтися і не реагувати на всякі плітки про якісь міфічні "кандидатури". У нас буде абсолютно чиста команда з незаплямованих людей. Я не має наміру йти на якісь компроміси з якою-небудь зацікавленою групою», - зазначив голова ОДА.

Всем настоятельно советую успокоиться и не реагировать на всякие сплетни о каких-то мифических "кандидатурах". У нас буд... Posted by Mikheil Saakashvili on Tuesday, June 2, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ЗМІ, заступником нового голови Одеської ОДА, екс-Президента Грузії Михайла Саакашвілі може стати колишній міністр транспорту Євген Червоненко.