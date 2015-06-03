Саакашвілі спростовує інформацію про призначення Червоненка своїм заступником
Голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі закликає не вірити чуткам про призначення Червоненка своїм заступником.
Голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook спростував інформацію ЗМІ про призначення своїм заступником Євгена Червоненка.
Саакашвілі закликав не керуватися чутками і пообіцяв, що в його команді не буде людей із заплямованою репутацією.
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Всем настоятельно советую успокоиться и не реагировать на всякие сплетни о каких-то мифических "кандидатурах". У нас буд...Posted by Mikheil Saakashvili on Tuesday, June 2, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що за даними ЗМІ, заступником нового голови Одеської ОДА, екс-Президента Грузії Михайла Саакашвілі може стати колишній міністр транспорту Євген Червоненко.