Саакашвілі обрали головою громадської ради управління держпідприємствами України

Як передає кореспондент УНІАН, про це ввечері 9 червня на своїй першій прес-конференції заявив Саакашвілі.

«Сьогодні мене обрали головою громадської ради управління держпідприємствами. Це була ініціатива міністра економіки Айвараса Абромавічуса», - сказав Саакашвілі. За його словами, створення названої ради - мудре рішення, щоб «не було розбазарювання з задніх дверей держмайна».

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Зокрема, Саакашвілі сказав, що приватизація потрібна, але необхідно чітко визначити реальну вартість кожного об'єкта.

«З одного боку потрібно продавати багато об'єктів, але перед продажем необхідно зрозуміти, скільки цей об'єкт коштує насправді. Прозоро все має бути, щоб не вийшло, як у Росії - велика приватизація закінчилася великим грабунком», - сказав голова ОДА.

Він додав, що сьогодні, на жаль, прозорість в даній сфері України відсутня. І необхідно дуже ретельно проаналізувати всі нюанси, пов'язані з можливою приватизацією, наприклад, Одеського припортового заводу, який є основою індустрії регіону.