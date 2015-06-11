Пауер: Радбез ООН не може виконувати свої обов'язки в ситуації з Україною

Про це постійний представник США при ООН Саманта Пауер сказала під час виступу в Міжнародному центрі культури і мистецтв у Києві, передає кореспондент УНІАН.

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"Рада Безпеки зараз не в змозі виконувати покладені на неї зобов'язання, але ми можемо використовувати інші механізми", - сказала Саманта Пауер, відповідаючи на питання про шляхи позбавлення Росії постійного членства в Раді Безпеки ООН, щоб вона не мала права вето при розгляді питань на засіданнях Радбезу ООН.

За її словами, мова йде про те, що США разом з партнерами та союзниками з Європи можуть домовитися щодо запровадження санкцій, що змушує Росію переглядати свої плани.

Дипломат висловила переконання, що існує необхідність щодо знаходження обхідних шляхів у вирішенні таких питань, як врегулювання ситуації в Україні.

Саманта Пауер зазначила, що Росія застосовує право вето у Радбезі ООН не тільки у випадку України, а й у ситуації з Сирією, для прикладу у зв'язку з відмовою засудити застосування сирійською владою хімічної зброї.