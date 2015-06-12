ЗМІ: новим спецпредставником ОБСЄ в Україні може стати посол Австрії в ООН

Австрійський дипломат Мартін Сайдик є основним кандидатом на посаду спеціального представника ОБСЄ в контактній групі по врегулюванню ситуації в Україні.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier з посиланням на свої джерела, передає Українська правда.

За інформацією видання, кандидатуру Сайдика просуває глава МЗС Австрії Себастьян Курц, у якого хороші стосунки зі своїм колегою з Сербії та чинним головою ОБСЄ Івіцою Дачичем.

Зараз Сайдик є постійним представником Австрії в ООН, але влітку його повноваження закінчуються.

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Видання зазначає, що Сайдик вважається жорстким, але справедливим парламентером, знає Росію, говорить російською, обіймав посаду посла Австрії в Москві.

В австрійському МЗС він очолював відділ з розширення зовнішньої торгівлі з центральною, східною та південно-східною Європою і був начальником відділу економічної та інтеграційної політики.

Перед призначенням постпредом Австрії в ООН, він був послом Австрії в Китаї.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні йде у відставку.