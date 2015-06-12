ЗМІ: новим спецпредставником ОБСЄ в Україні може стати посол Австрії в ООН
Зазначається, що Мартін Сайдик вважається жорстким, але справедливим парламентером, знає Росію, говорить російською та обіймав посаду посла Австрії в Москві.
Австрійський дипломат Мартін Сайдик є основним кандидатом на посаду спеціального представника ОБСЄ в контактній групі по врегулюванню ситуації в Україні.
Про це повідомляє австрійське видання Kurier з посиланням на свої джерела, передає Українська правда.
За інформацією видання, кандидатуру Сайдика просуває глава МЗС Австрії Себастьян Курц, у якого хороші стосунки зі своїм колегою з Сербії та чинним головою ОБСЄ Івіцою Дачичем.
Зараз Сайдик є постійним представником Австрії в ООН, але влітку його повноваження закінчуються.
Читайте такожЛавров прокоментував відставку спецпредставника ОБСЄ в Україні
Видання зазначає, що Сайдик вважається жорстким, але справедливим парламентером, знає Росію, говорить російською, обіймав посаду посла Австрії в Москві.
В австрійському МЗС він очолював відділ з розширення зовнішньої торгівлі з центральною, східною та південно-східною Європою і був начальником відділу економічної та інтеграційної політики.
Перед призначенням постпредом Австрії в ООН, він був послом Австрії в Китаї.
Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні йде у відставку.