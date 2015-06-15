У "ДНР" не виключають об'єднання з "ЛНР"

У терористичній "Донецькій народній республіці" не виключають варіанту об'єднання "ДНР" і "ЛНР", пише РБК-Україна з посиланням на одне з сепаратистських видань.

"Про об'єднання ДНР і ЛНР, в принципі, говорити можливо. І думаю, що над цим треба працювати", - сказав "спікер народної ради ДНР" Андрій Пургін.

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