У "ДНР" не виключають об'єднання з "ЛНР"
02:12, 15 червня 2015Політика
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У терористичній "ДНР" не виключають, що можуть об'єднатися з "ЛНР".
Пургін не виключив об'єднання "ДНР" і "ЛНР"
У терористичній "Донецькій народній республіці" не виключають варіанту об'єднання "ДНР" і "ЛНР", пише РБК-Україна з посиланням на одне з сепаратистських видань.
"Про об'єднання ДНР і ЛНР, в принципі, говорити можливо. І думаю, що над цим треба працювати", - сказав "спікер народної ради ДНР" Андрій Пургін.
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