Завтра Європарламент проведе слухання щодо виконання Мінських домовленостей

Як повідомили сьогодні в Брюсселі в місії України при ЄС, слухання відбудуться у вівторок, 16 червня.

Очікується, що участь у засіданні візьме представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв, який представить факти численних порушень Мінських домовленостей з боку проросійських незаконних угруповань.

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"Будуть також наведені аргументи про необхідність підтримки ініціативи президента України про розміщення миротворчої місії ЄС на Донбасі, а також про посилення санкційного тиску на Росію у зв'язку з істотним загостренням безпекової ситуації на Донбасі останнім часом", - зазначають у представництві.

Очікується, що дискусія в Європарламенті дозволить посилити реагування на виклики і загрози мирному процесу на Донбасі. На слухання запрошений представник служби верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.