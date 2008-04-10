Президент сподівається, що парламент сьогодні попрацює

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Верховна Рада України у четвер, 10 квітня, ратифікує всі документи, необхідні для формального вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав, відкриваючи засідання Українсько-єгипетського бізнес-форуму в середу в Каїрі.

"Ми завершили переговори про членство у СОТ, і завтра, я сподіваюся, український парламент ратифікує всі відповідні документи, необхідні для формального вступу до цієї організації", - відзначив глава української держави.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2008 року в Женеві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і генеральний директор Усесвітньої торгової організації Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ.

Україна повинна ратифікувати протокол до 4 липня 2008 року, проте у разі потреби, цей термін може бути продовжений за рішенням Генеральної ради СОТ.

На 30-й день після ратифікації Україна стане повноправним членом СОТ.