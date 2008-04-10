ВР сьогодні планує ратифікувати протокол про вступ України до СОТ

Верховна Рада сьогодні планує ратифікувати протокол про вступ України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний пункт стоїть внесено до порядку денного сьогоднішньої роботи парламенту.

Також cьогодні ВР має намір заслухати інформацію Кабінету Міністрів щодо законопроектів з питань вступу до СОТ.

Крім того, передбачається розглянути ряд законопроектів, які стосуються повернення заощаджень громадян.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2008 року в Женеві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і генеральний директор Усесвітньої торгової організації Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ.

Україна повинна ратифікувати протокол до 4 липня 2008 року, проте у разі потреби цей термін може бути продовжений за рішенням Генеральної ради СОТ.

На 30-й день після ратифікації Україна стане повноправним членом СОТ.