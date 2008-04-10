Інфляція добралася і до Верховної Ради (меню депутата)

З 1 квітня у нардепів з`явився зайвий привід скаржитися на долю, пише "КП в Україні": у парламентській їдальні піднялися ціни. За словами офіціантів, які обслуговують слуг народу, вартість депутатських обідів зросла в середньому на 20 відсотків. Пов`язують таке подорожчання з інфляцією.

- Сам я нічого не помітив, тому що обідаю там рідко, - поділився з «КП» регіонал Нестор Шуфрич. - Та й останнім часом зовсім не до буфетів: ви ж бачите, які події у Верховній Раді творяться! Але інфляція і по моєму гаманцю ударила. Якими б ни були доходи, стрибок цін відчувають всі.

І все-таки варто відзначити, що в парламентському буфеті як і раніше тиша й благодать. Підбадьоритися чашкою кави тепер обходиться «на цілих» 25 копійок дорожче: 2,25 гривні. З’їсти салат з крабових паличок можна, заплативши всього 3 гривні замість 2,5. А за сосиски просять і того дешевше - одну гривну за порцію. Правда, гурманам тут нема де розгулятися: страви досить нехитрі. Положення дещо виправляє заливний осетр з хріном за 22 гривні 22 копійки та битки з гиндички з грибами по 7 гривень за 100 грамів.

Дешевизна приваблює до їдальні журналістів, акредитованих при Раді. Їх кулінарні пристрасті відрізняються від депутатських. Акули пера і телекамери вважають за краще морити черв`ячка бутербродами з сьомгою і червоною ікрою (по 5 і 7 гривень відповідно). До речі, саме вони чомусь подорожчали найсильніше - на 2 гривні кожен.

ЩО ПОЧОМУ Салат «Фруктовий» 6,77

Салат «Здоров`я» 2,46

Вінегрет овочевий 1,77

Салат з квашеної капусти з журавлиною 2,76

Капуста тушкована з шампіньйонами 6,25

Картопля смажена 3,70

Рагу зі свіжозаморожених овочів 5,67

Омлет з лікарською ковбасою 5,86

Філе риби з цибулею 9,81

Корейка смажена 13,28

Котлети натуральні січені 8,10

Плов з курятиною 7,70

Млинчики «Царські» з грибами 8,07