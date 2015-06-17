У Раді створили ще два міжфракційні депутатські об'єднання
10:45, 17 червня 2015Політика
929 0
В українському парламенті створено ще два міжфракційні депутатські об'єднання.
Депутати створили нові депутатські об'єднання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови парламенту Андрій Парубій оголосив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “За тверезе майбутнє”, координатором якого став народний депутат України Михайло Головко.
Читайте такожУ парламенті з'явилися ще три міжфракційні об'єднання
Також Парубій оголосив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “За реформування податкового митного та земельного законодавства”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter