У Раді створили ще два міжфракційні депутатські об'єднання

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови парламенту Андрій Парубій оголосив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “За тверезе майбутнє”, координатором якого став народний депутат України Михайло Головко.

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Також Парубій оголосив про створення міжфракційного депутатського об'єднання “За реформування податкового митного та земельного законодавства”.