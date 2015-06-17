Рада підтримала запровадження санкцій щодо депутатів-кнопкодавів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 258 із 319 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" .

Також законопроектом передбаченні стягнення на народного депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування. Зокрема, передбачається позбавлення народного депутата права брати участь у десяти пленарних засіданнях Верховної Ради, а за кожне повторне протягом поточного скликання порушення народним депутатом вимоги щодо особистого голосування – у двадцяти пленарних засіданнях. В такому випадку не нараховуватимуться та не здійснюватимуться будь-які виплати.

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Крім того, пропонується як стягнення – заборона, на період позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради, на відрядження за рахунок коштів Державного бюджету України; невключення народного депутата до офіційних парламентських делегацій України (заміна вже включеного до таких делегацій) до кінця поточного скликання Верховної Ради.

Законопроектом передбачено, що не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути обрані головами комітетів, першими заступниками, заступниками голів комітетів, секретарями комітетів народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування.

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Законопроектом передбачено, що інформація про стягнення на народного депутата має бути оприлюднена на офіційному веб-сайті Верховної Ради (на постійній основі) та публікації в газеті "Голос України" з його фотографією та даними.

Законопроектом передбачено, що не можуть протягом поточного скликання Верховної Ради бути включені до офіційних парламентських делегацій України народні депутати, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування. Також передбачено, що народні депутати, включені до офіційних парламентських делегацій України, на яких було накладене стягнення за порушення ними вимог щодо особистого голосування, підлягають заміні.

Законопроектом передбачено, що голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" у залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата розгляд питань порядку денного на його вимогу зупиняється.

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Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, стосовно якої було допущене порушення вимог щодо особистого голосування, а також встановлює особу народного депутата, який порушив вимоги щодо особистого голосування. До проведення повторного голосування народний депутат, який порушив вимоги щодо особистого голосування, зобов'язаний покинути пленарне засідання.