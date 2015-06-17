Депутати не підтримали жоден із законопроектів щодо зниження пенсійного віку

Як передає кореспондент УНІАН, за кожен законопроект проголосували менш як 200 депутатів.

Представляючи проекти законів, голова підкомітету з питань державного соціального страхування Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Драюк зазначив, що два з запропонованих документів комітет рекомендував відхилити, а щодо третього не визначився.

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Під час тривалого обговорення цього питання народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв наголосив на необхідності створення робочої групи, яка б розробила єдиний узгоджений законопроект з необхідним фінансовим обгрунтуванням.

Пізніше голова ВР Володимир Гройсман зазначив, що ці законопроекти доцільно було опрацювати в експертних групах разом з представниками уряду.

Зокрема, законопроектом №1031-3 щодо якого комітет не визначився, пропонувалося поновити норму, що чоловіки мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років, жінки - 55 років за наявності страхового стажу не менш як 15 років (нині — після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менш як 15 років).