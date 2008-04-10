У Газпромі розказали про суть «газового компромісу»

На даний момент говорити про зняття всіх «газових» розбіжностей між Газпромом і Нафтогазом - передчасно. Про це заявив російському виданню «Ведомости» представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

Нагадаємо, що раніше прем`єр-міністр Юлія Тимошенко заявляла, що «Нафтогаз України» погоджував з «Газпромом» поправки до угоди про розвиток відносин в газовій сфері від 12 березня, оформлені ухвалою уряди України від 19 березня.

Вчора український уряд вперше опублікував текст тієї ухвали, який дещо відрізняється від задекларованих прем`єром принципів газового врегулювання. Зокрема, представники Кабміну заявляли, що добиватимуться обмеження роботи Rosukrenergo на Україні січнем- березнем, а об`єму газу, «Газпрому», що продається «дочкою», 7,5 млрд куб. м. У опублікованому тексті ухвали пункту про обмеження постачань 7,5 млрд куб. м немає.

Джерело в «Нафтогазі» заявило «Ведомостям», що пункт про 7,5 млрд куб. м був вилучений з ухвали заднім числом і це відображає досягнутий компаніями компроміс.

Проте переговори просуваються успішно і угода напевно буде підписана до візиту на Україну російського прем`єра Віктора Зубкова 18 квітня, стверджує радник Тимошенко з газових питань Олександр Гудима.